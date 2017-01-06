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Birce Akalay alyansını çıkardı

Bir süre önce Levendoğlu’na ait tüm fotoğrafları Instagram hesabından silen ünlü oyuncunun alyansını da çıkardığı fark edildi. Akalay, boşanma haberleriyle ilgili soruyu “Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar” diyerek yanıtsız bıraktı.

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Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edildi. 
 
Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiye göre Levendoğlu, Akalay’la başrolü paylaştığı “Deliormanlı” filminde eşini oynayan Derya Şensoy’la çekimler sırasında yakınlık kurdu.
 
Eşi İstanbul’da dizi çekerken yaz aylarını Datça’da geçiren Levendoğlu, o dönem Şensoy’la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.
 
Daha önce haklarında birkaç kez ayrılacaklarına dair haberler çıkan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği, bu yeni aşkla birlikte çıkmaz yola girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde boşanmak üzere avukatlarıyla görüşüp vekâlet verdi.
 

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