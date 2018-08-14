Eylül Öztürk kimdir kaç yaşında hamile mi 4 Kadın Zamanı Eylül Öztürk nerelidir? Vatandaşlar Eylül Öztürk biyografisini araştırıyor. Magazin gündeminin uzun soluklu konuşulan ismi Eylül Öztürk hayat hikayesi haberimizde yer alıyor. Eylül Öztürk, 1986 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem hosteslik yapan Eylül Öztürk, ilk olarak Vine videolarıyla tanındı. Oradan gelen popülerlik sayesinde teklifler almaya başladı. Beyazıt Öztürk'le çalışmaya başlayan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye' ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü'ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş' filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.

4 Kadın Zamanı yeni bölümünde, Eylül Öztürk herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Evliliklerin masaya yatırıldığı sırada, kendisine çok yöneltilen soruya yanıt verdi.

4 Kadın Zamanı, gündeme dair en özel konulara getirilen yorumlarla çok beğenildi. Seda Akgül, Derya Tuna, Hande Ataizi ve Eylül Öztürk'ün yer aldığı programda birçok farklı konu hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Kadın-erkek ilişkilerinin konuşulduğu sırada Eylül Öztürk'e yöneltilen bir soru ise büyük şaşkınlığa neden oldu.

Evliliklerin nedenleri ve yapılan hataların konuşulduğu sırada bebek sahibi olmayı isteyip istemediği sorusuna Eylül Öztürk, müjdeyi verdi. Eylül Öztürk bir bebek beklediklerini açıkladı ve stüdyoda büyük bir mutluluğa sebep oldu.

Eylül Öztürk, kız çocuk istediğini belirtirken, en önemli şeyin sağlık olduğunu ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeyi dilediğinin altını çizdi.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 1986 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bir dönem hosteslik yapan Eylül Öztürk, ilk olarak Vine videolarıyla tanındı. Oradan gelen popülerlik sayesinde teklifler almaya başladı.

Beyazıt Öztürk'le çalışmaya başlayan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye' ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü'ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş' filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.