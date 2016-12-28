Ezgi Mola'nın yeni dövmesi kafa karıştırdı!
Sosyal medyadan köpekleriyle bolca fotoğraf paylaşan Ezgi Mola, takipçileriyle yeni dövmesini paylaştı.
Ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola yeni dövmelerini takipçileriyle paylaştı. Köpeklerinin dövmesini vücuduna yaptıran sempatik oyuncu yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken bazı takipçileriyse dövmelere anlam veremediğini dile getirdi.
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