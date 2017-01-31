Farah Zeynep Abdullah'dan aşk videosu
'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı dedikoduları gerçek çıktı.
Farah Zeynep Abdullah, sette çektiği, Cindoruk'un kendisini öptüğü görüntülerin de yer aldığı videoyu Instagram'da paylaştı. Cindoruk da aynı videoyu kalp emoji'siyle kendi sayfasında yayınladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.