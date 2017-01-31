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Farah Zeynep Abdullah'dan aşk videosu

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı dedikoduları gerçek çıktı.

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Farah Zeynep Abdullah, sette çektiği, Cindoruk'un kendisini öptüğü görüntülerin de yer aldığı videoyu Instagram'da paylaştı. Cindoruk da aynı videoyu kalp emoji'siyle kendi sayfasında yayınladı.

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