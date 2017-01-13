Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik'ten son dakika açıklaması

73 yaşındaki sinema sanatçısı Fatma Girik son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında çıkan 'Fatma Girik öldü' haberlerine güldüğünü söyleyen Girik, önceden bu tür sahte haberlerin Zeki Müren için yapıldığını söyledi. "Ameliyattan kaynaklı rahatsızlığım dışında herhangi bir hastalığım yok ve dinleniyorum." diyen Fatma Girik, bu tür haberlere kimsenin inanmamasını istedi.

FATMA GİRİK'TEN 'VEFAT ETTİ' İDDİLARINA YANIT

Sinema sanatçısı Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan "vefat etti" iddialarına ilişkin, "Ameliyattan kaynaklı rahatsızlığım dışında herhangi bir hastalığım yok ve dinleniyorum." açıklamasında bulundu.

Kalça kemiğine platin takılan ve evinde istirahat eden sinema sanatçısı Fatma Girik, yaptığı açıklamada, hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere gülüp geçtiğini belirtti.

"Beni de Zeki Müren'e benzettiler"

"Hayatını kaybetti" şeklindeki sahte haberlerin daha önce Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren'e yapıldığını hatırlatan Girik, "Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan bu tür haberlere kimsenin inanmamasını isteyerek, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını ve dinlendiğini bildirdi.

FATMA GİRİK KİMDİR? FATMA GİRİK'İN OYNADIĞI FİLMLER

Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.

İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

FATMA GİRİK'İN OYNADIĞI BAZI FİLMLER

Ali, Üsküdar İskelesi, Vatan ve Namus isimli filmlerde 60’lı yıllarda oynamıştır.

Boş Yuva, İki Damla Gözyaşı ve Duvaksız Gelin, Belalı Torun, Oyuna Gelmez, Küçük Beyefendi, Sokak Kızı, Badem Şekeri, Bire On Vardı, Zifaf Gecesi, Öpüşmek Yasak, Keşanlı Ali Destanı, Köye Giden Gelin, Beş Şeker Kız, Bir Garip Adam, Kumarbaz, Namusum İçin, Yıldız Tepe, Avare Kız, Fakir Çocuklar, Kucaktan Kucağa, Karakolda Ayna Var, Son Gece, Anadolu Kızı, Kiralık Kadın, Yaprak Dökümü, Boş Beşik, Ezo Gelin, Erkek Fatma, Nebahat, Ham Meyve, Namus, Sevenler Ölmez, Meçhul Kadın, Evlat, Satın Alınan Koca, Menekşe Gözler, Dağdan İnme, Kızgın Toprak, Kuma, Meryem ve Oğulları, Kanlı Nigar, Ana Ocağı, Sinema Bir Mucizedir, Gün Ortasında Karanlık, Namusun Bedeli.