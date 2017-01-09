Fatma Girik sağlığına kavuşamadı
Geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşayan Fatma Girik, sağlık durumu hakkında konuştu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.
Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.
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