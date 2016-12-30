‘Fazilet Hanım ve Kızları’ geliyor

Senaryosunu ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ dizilerinin senaryosuna imza atan Sırma Yanık’ın kaleme aldığı diziyi, Murat Saraçoğlu yönetecek. Henüz cast çalışmalarının tamamlanmadığı dizide imza aşamasına gelen oyuncular arasında Talat Bulut, Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan’ın yer aldığı belirtildi. Ocak ayında çekimlerinin başlaması planlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adındaki dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.