‘Fazilet Hanım ve Kızları’ geliyor
Avşar Film’den ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı bir drama geliyor.
- Magazin servisi
Senaryosunu ‘Güllerin Savaşı’ ve ‘Asla Vazgeçmem’ dizilerinin senaryosuna imza atan Sırma Yanık’ın kaleme aldığı diziyi, Murat Saraçoğlu yönetecek. Henüz cast çalışmalarının tamamlanmadığı dizide imza aşamasına gelen oyuncular arasında Talat Bulut, Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan’ın yer aldığı belirtildi. Ocak ayında çekimlerinin başlaması planlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adındaki dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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