Ferman Toprak'la ilgili şok iddia!

"Duymayan Kalmasın"a konuşan Ferman Toprak'ın eski menajeri İsmet Günbeyi, ünlü sanatçının "Abim" dediği en yakın dostunun 2 çocuk annesi eşiyle evlendiğini iddia etti. Ferman Toprak'ın Hilal Toprak'ın çocuklarının babasıyla samimi olduğu fotoğrafları da delil olarak gösteren Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'Abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.

Ünlü şarkıcı bu iddialara böyle cevap verdi

Kaynak: Hürriyet