Filiz Aker'in en yakın arkadaşı Sevilay Öztürk: İkisinin arasında aşk meşk yoktu

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi herkeste şok etkisi yarattı. Aker'in yakın arkadaşı kilit isim denilen Sevilay Öztürk konuştu. Öztürk, "Vatan'ı öldürme sebebi aşk meşk olamaz." dedi.

"VATAN'DAN ÇOCUK İSTEĞİNİ REDDEDİNCE ÇOK KIRLMIŞTI"

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından herkes "neden" sorusunu sormadan edemedi. Ayşe Arman, kilit isim denilen kadınla röportaj yaptı. Kilit isim Sevilay Öztürk, "Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in arasında kısa süreli bir ilişki oldu. 'Filiz yaşım geçiyor' deyip Vatan'dan çocuk istedi. Ancak Vatan, 'Aramızda yaş farkı var' diyerek Filiz'i reddetti. O da haliyle buna çok içerlemişti" dedi.

"ARALARINDAKİ MEVZU AŞK MEŞK DEĞİL"

"Vatan'ı öldürmesinin nedeni para mı aşk mı?" sorusuna Öztürk şöyle cevap verdi: "Filiz'in neden böyle bir şey yaptığını bilmem. 2 kere intihara kalkıştı, Vatan'ı da öldürerek gündeme oturdu. Aşktan meşkten bunu yapmaz. Mevzu para mıydı bilmem."