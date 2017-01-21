Zerrin Özer:Firma ne isterse o şarkıyı okuduk

Gezegen Mehmet, Özer’den müzikseverlerle buluştuğu yıllardan bu yana Türk Pop Müziği’nin önemli eserleri arasında yer alan ‘O Yaz’ şarkısıyla tanışma hikâyesini de anlatmasını istedi. Zerrin Özer, bu hikayeyi şöyle anlattı: İlk zamanlar albüm yaparken şarkıları biz seçemiyorduk, firmalar neleri isterse onları okuyorduk. 30 şarkı okuyorduk ve içlerinden 10’u seçiliyordu. 20 tanesi kalıyordu. Bu şarkıyı da okuduğumda çok sevdim.