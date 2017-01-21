Zerrin Özer:Firma ne isterse o şarkıyı okuduk
Pop müziğin güçlü sesi Zerrin Özer, Kral POP TV, Kral POP Radyo ve TRT FM ortak canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni’ne konuk oldu.
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Gezegen Mehmet, Özer’den müzikseverlerle buluştuğu yıllardan bu yana Türk Pop Müziği’nin önemli eserleri arasında yer alan ‘O Yaz’ şarkısıyla tanışma hikâyesini de anlatmasını istedi. Zerrin Özer, bu hikayeyi şöyle anlattı: İlk zamanlar albüm yaparken şarkıları biz seçemiyorduk, firmalar neleri isterse onları okuyorduk. 30 şarkı okuyorduk ve içlerinden 10’u seçiliyordu. 20 tanesi kalıyordu. Bu şarkıyı da okuduğumda çok sevdim.
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