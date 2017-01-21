Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Zerrin Özer:Firma ne isterse o şarkıyı okuduk

Pop müziğin güçlü sesi Zerrin Özer, Kral POP TV, Kral POP Radyo ve TRT FM ortak canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni’ne konuk oldu.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gezegen Mehmet, Özer’den müzikseverlerle buluştuğu yıllardan bu yana Türk Pop Müziği’nin önemli eserleri arasında yer alan ‘O Yaz’ şarkısıyla tanışma hikâyesini de anlatmasını istedi. Zerrin Özer, bu hikayeyi şöyle anlattı: İlk zamanlar albüm yaparken şarkıları biz seçemiyorduk, firmalar neleri isterse onları okuyorduk. 30 şarkı okuyorduk ve içlerinden 10’u seçiliyordu. 20 tanesi kalıyordu. Bu şarkıyı da okuduğumda çok sevdim. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Geleceğin Ronaldo'su olarak alındı...

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Protestocular Washington'da bir limuzini ateşe verdi

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA