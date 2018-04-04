Füsun Demirel kimdir kaç yaşında Füsun Demirel nerelidir
Füsun Demirel kimdir kaç yaşında biyografisi merak ediliyor. Oyuncu Füsun Demirel aslen nerelidir? Usta oyuncu Füsun Demirel’in hayatı araştırılıyor. Füsun Demirel, 13 Haziran 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Sıdıka, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Zamanlar, Ey Aşk Nerdesin gibi pek çok projede yer aldı. Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı. Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
Fusün Demirel kimdir? Oyuncu Fusün Demirel biyografisini haberimizde derledik. Füsun Demirel (d. 13 Haziran 1958, Ankara), Türk oyuncu ve çevirmendir. Fusün Demirel Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı. Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.
FÜSUN DEMİREL KİMDİR?
Füsun Demirel (d. 13 Haziran 1958, Ankara), Türk oyuncu ve çevirmen.
Hayatı
Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.
Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.
Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.
Filmografisi
Aile İşi 2016 (Dizi)
İçimdeki Ses 2014
Yalan Dünya - 2012-2014
Tövbeler Tövbesi-2011
Küstüm Çiçeği -2010
Ey Aşk Nerdesin -2009
Geniş Zamanlar - 2007
Saklı Yüzler - 2006
Kızlar Yurdu- 2006
Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005
Canım Benim - 2004
Eğreti Gelin - 2004
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Roos en Rana - 2001
Büyük Adam Küçük Aşk - 2001
Dönüşü Olmayan Yolculuk (Reise Ohne Rückkehr) - 2001
Avrupa Geceleri - 2000
Şaşıfelek Çıkmazı - 2000
Figüran - 1999
Yara - 1998
Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998
Sıdıka - 1997
Hollywood Kaçakları - 1996
Şehnaz Tango - 1996
Kurtuluş -1996
Oğlum Adam Olacak - 1995
Böcek - 1995
Gerilla - 1994
Beyhan'ın Düğünü - 1994
Artist Palas - 1994
Babam Askerde - 1994
Cadı Ağacı - 1994
Şans Blokları - 1993
Rumuz Sev Beni - 1993
Ay Vakti - 1993
Belkıs Hanımın Konağı - 1992
Hadi Gel Bar - 1992
Mem û Zîn - 1991
Menekşe Koyu - 1991
Gizli Merkez - 1991
Berdel - 1990
Camdan Kalp - 1990
Bekle Dedim Gölgeye - 1990
Bir Küçük Bulut - 1990
Boynu Bükük Küheylan - 1990
Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989
Uçurtmayı Vurmasınlar -1989
Gömlek - 1988
Sevgili Bayan - 1988
Biri Ve Diğerleri - 1987
Kiracı - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Ferhunde Kalfa - 1987
Aaahhh Belinda - 1986
Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986
Kupa Kızı - 1986
Züğürt Ağa - 1985
Bir Yudum Sevgi - 1984
Gizli Duygular - 1984
Gazap Rüzgarı - 1982
Ödülleri
2001 - 38. Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Büyük Adam Küçük Aşk)
2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (İçimdeki Ses)
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