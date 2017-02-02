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Gizem Karaca Game of Thrones'a katılacak

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, İçimdeki Fırtına dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanıyor.

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Yakında vizyona girecek filmi "I Love You 2"nin heyecanını yaşayan Gizem Karaca, yeni dizisiyle ilgili ve oyunculukla ilgili planlarını bir dergiye anlattı. Karaca, Game of Thrones'da oynamak istediğini ve seçmelerine de katılacağını duyurdu. İşte o açıklamaları...
 
Peki oyunculukla ilgili hayallerin neler?
- New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi: Yurtdışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim “Game of Thrones”da oynamak, seçmelerine katılacağım.

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