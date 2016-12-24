Gardıroplar açıldı

Satışlardan elde edilecek gelirin her biri ayrı vakıflara bağışlanacak. Vahapoğlu’nun satışından elde edilecek gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağlı olan Sporcu Melekler’e, Burcu Esmersoy’un Koruncuk Vakfı’na, Gülnur Güneş’in Halep’e, Pınar Altuğ’un Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak. Ünlülerin kıyafetlerini görmek ve denemek isteyenler için satışlar Demirören İstiklal’in 1. katında devam edecek.