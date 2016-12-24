Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Gardıroplar açıldı

Ece Vahapoğlu, Burcu Esmersoy, Bensu Soral ve Pınar Altuğ, Gardrops.com işbirliği ile kendi dolaplarından birçok ürünü Demirören İstiklal’de satışa sundu.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Satışlardan elde edilecek gelirin her biri ayrı vakıflara bağışlanacak. Vahapoğlu’nun satışından elde edilecek gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağlı olan Sporcu Melekler’e, Burcu Esmersoy’un Koruncuk Vakfı’na, Gülnur Güneş’in Halep’e, Pınar Altuğ’un Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak. Ünlülerin kıyafetlerini görmek ve denemek isteyenler için satışlar Demirören İstiklal’in 1. katında devam edecek. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye Anayasa tokadı

MHP Lideri Bahçeli"den CHP"ye Anayasa tokadı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Bakan Arslan, Sabuncubeli Tüneli’ni inceledi

Bakan Arslan, Sabuncubeli Tüneli’ni inceledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA