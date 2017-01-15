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Demet Akalın: Geleceğimiz için hayata sarılalım

‘Hayatına Sahip Çık’ hareketine destek veren Demet Akalın “Çocuklarımız için hayata daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Caddeler, sinemalar ve tiyatrolar hayatın ritmiyle yaşamaya devam etsin” diye konuştu.

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Önce ki gece Etiler’de bulunan Sahne İstanbul’da pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın sahne aldı. Akalın, kendisini izlemeye gelen konuklarına ‘Hayatına Sahip Çık’ çağrısında bulundu. Türkiye’nin yaşadığı terör olaylarından etkilenip kabuğuna çekilmemesi için el ele veren, Türk halkının moralini yüksek tutmayı, topluma karışmasını amaçlayan ‘Hayatına Sahip Çık’ adlı bir sivil toplum hareketine katılan Demet Akalın sahneden “Kayıplarımız için yas tutarken çocuklarımız, yani geleceğimiz için hayata daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Caddeler, sinemalar ve tiyatrolar, eğlence mekanları, hayatın ritmiyle yaşamaya devam etsin. Bu gece burada olduğunuz ve hayatınıza sahip çıktığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim” diyerek duygularını dile getirdi. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü popçu, unutulmaz bir geceye imza attı.

 

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