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Gişenin fotoğrafını çekti

‘Dönerse Senindir’ filminin galası, önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti. Filmde bir fotoğrafçıyı oynayan Murat Boz “Umarım gişesi bol olur” dedi.

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YAPIMCILIĞINI TAFF’ın üstlendiği, aşk acısının en romantik halini beyaz perdeye yansıtan ‘Dönerse Senindir’ adlı filmin galası, önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’ın başrollerini paylaştığı filmin galasına ünlüler akın etti. Galaya Acun Ilıcalı, Aslı Enver, Burak Özçivit ve Mustafa Ceceli’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı. 

HEMŞİRE SAHNESİ KALDI

Filmde Mehmet isimli bir fotoğrafçıyı canlandıran Boz, “Gayet eğlenceli bir romantik komedi bekliyor seyircileri. Aşk acısı çeken ve buna rağmen aşkını geri kazanmak için her şeyi göze alabilen bir arkadaş. Onun maceralarını izleyeceğiz” diye konuştu. Filmin bir sahnesinde mini etekli hemşire kıyafeti giyen mankenler oynamıştı. Hemşireler basına servis edilen bu kareleri kınamış ve Sağlık-Sen suç duyurusunda bulunmuştu. Filmdeki bu sahnelerin çıkartılmadığı görüldü.  

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