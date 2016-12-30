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Görenler İrem Derici'yi tanıyamadı!

Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündemde olan İrem Derici, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başladı.

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Genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı. Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.
 
İşte o yorumlardan bazıları: 
 
- Sana ne oldu böyle?
 
- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.
 
- İrem eski haline dön
 
- Biraz kilo almaya nedersin?
 
- Çocuk kadar kaldın yeter artık!
 
Okuduğu yorumlardan sıkılan İrem Derici tepkisini 'Uyarıyorum: Şu saniye itibarıyla ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım.' sözleriyle dile getirdi.
 
Kaynak: Hürriyet 

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