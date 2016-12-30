Görenler İrem Derici'yi tanıyamadı!

Genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı. Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Sana ne oldu böyle?

- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.

- İrem eski haline dön

- Biraz kilo almaya nedersin?

- Çocuk kadar kaldın yeter artık!

Okuduğu yorumlardan sıkılan İrem Derici tepkisini 'Uyarıyorum: Şu saniye itibarıyla ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım.' sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet