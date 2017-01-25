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Güçlü Türkiye’ye gönülden ‘evet’

Referandum için Rýdvan Dilmen’in baþlattýðý ‘Güçlü bir Türkiye için evet’ kampanyasýna ünlülerden ve spor dünyasýndan destek yaðdý. Kampanyaya bakanlar da katýldý.

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Ünlü futbol yorumcusu Rýdvan Dilmen, Anayasa deðiþikliði referandumu için ‘evet’ diyeceðini açýkladý. Sosyal medyada kampanya baþlatan Rýdvan Dilmen, “Vatanýmýz ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor adeta bir Ýstiklal Savaþý. Güçlü Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varým” dedi. 

BÜYÜK BÝR AÝLEYÝZ

Dilmen, Barselona’da forma giyen Arda Turan’a da ‘evet’ oyu vermesi için çaðrýda bulundu. Turan, “Ben de varým” cevabýný verdi. Ayný soruya Burak Yýlmaz ve Murat Boz da ‘evet’ dedi. Kampanyaya destek çýð gibi büyüdü. ‘Güçlü bir Türkiye’ye destek veren oyuncu Murat Yýldýrým da “Biz çok büyük bir ülkeyiz. Çok büyük bir aileyiz. Daha büyük ve daha güçlü olabilmek için evet ben de varým” diyerek görüntülü mesajýný sosyal medyada paylaþtý. 

BAKANLARDAN DESTEK

Kampanyaya bakanlarda destek verdi. 24 TV’de gündemi deðerlendiren Saðlýk Bakaný Recep Akdað, canlý yayýnda sosyal medyada hýzla yayýlan ‘evet’ kampanyasýna katýldý. Enerji Bakaný Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay ile Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu da “Güçlü bir Türkiye için ‘evet’ biz de varýz” diyerek sosyal medyadaki kampanyaya destek oldular. 

KLAVYECÝLER LÝNCE BAÞLADI 

Kampanyaya katýlan ve güçlü bir Türkiye için ‘evet’ diyen ünlü isimlerin özgürce kendilerini ifade etmesi yine bir kesim tarafýndan hakaretler ve küfürler ile karþýlandý. Sosyal medyada linç kampanyasý baþlatan kullanýcýlar Arda Turan, Rýdvan Dilmen, Burak Yýlmaz ve Murat Boz’a aðza alýnmayacak sözler sarf etti. ‘Evet’ cevabýný hazmedemeyen kullanýcýlar ‘Hayýr’ diyen ünlüleri de kahraman ilan etti. 

 

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