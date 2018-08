Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı? Gülben Ergen kimdir sağlık durumu nasıl?

Gülben Ergen kimdir sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kaç yaşında nereli? Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen Biyografi ile ilgili merak edilenler neler? Gülben Ergen aslen nereli? Hayatında neler yaşadı?, Hangi okulları okudu?, Hangi albümleri ne zaman çıkardı? Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Şarkıcı Gülben Ergen, hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Burak Törer, Ergen'in hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Kırklareli Babaeski’de yarın konser verecek olan şarkıcı Gülben Ergen, hastanelik oldu. Hastanede serum verilen şarkıcıyı sevgilisi Burak Törer de yalnız bırakmadı. Gülben Ergen’in hastane yatağındaki halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Törer, “İyi günde, kötü günde” notunu düştü. Kolundaki serumun fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen de “Konser öncesi nazar ziyaretime gelmiş” notunu yazdı. Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi. İşte Gülben Ergen ile ilgili merak edilenler





Kırklareli Babaeski'de yarın konser verecek olan sanatçı Gülben Ergen, hastanelik oldu.

Serum verilen şarkıcıyı sevgilisi Burak Törer yalnız bırakmadı.



Gülben Ergen'in hastane yatağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Törer, "İyi günde, kötü günde" notunu düştü.

Kolundaki serumun fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen ise altına "Konser öncesi nazar ziyaretime gelmiş" notunu düştü.







GÜLBEN ERGEN KİMDİR?



Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi.



Ergen, 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.



Kariyer hayatı



Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.



Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı ‘Deniz Yıldızı’ isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı ‘İki Kızkardeş’ filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış.



Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi.



Ergen, 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.



Kariyer hayatı



Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.



Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı ‘Deniz Yıldızı’ isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı ‘İki Kızkardeş’ filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış.



Ardından 1990’lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmış.



Özel hayatı:



Ünlü sanatçı kariyerinin ilk yıllarında bir tavernada çalışırken, mekanın sahibi İlyas Atak ile aşk yaşamıştı. 2004 yılında ise Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi. Ergen, 11 Nisan 2012 yılında da Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi.



28 Eylül 2014 tarihinde ise TV sunucusu Erhan Çelik ile evlenen başarılı sanatçı, düğününü İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyünde yaptı.



Ergen şuan Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı’nın yaptığı “Rising Star” yani Yükselen Yıldız yarışmasında Demet Akalın, Mustafa Sandal ve Fuat Güner ile birlikte jüri koltuğunda oturuyor.



Aldığı Ödüller:



1987 - Hürriyet Gazetesi Sinema Güzeli 2. ödülü,

1999 - MGD Tv Başarı Ödülü,

1999 - Avşar Film Festivali En İyi Bayan Oyuncu ödülü,

1999 - TGRT Evita Gülbence programının gösterdiği başarılı grafik ödülü

1999 - Magazin Gazetecileri Derneği - 7.Altın Objektif Ödülleri- 1998 yılının televizyon başarısı ödülü

2000 - MGD En İyi TV yıldızı,

2000 - Magazin Gazetecileri Derneği - 8. Altın Objektif Ödülleri - 1999 yılının televizyon en iyi kadın tv yıldızı ödülü

2001 - Magazin Gazetecileri Derneği - 9. Altın Objektif Ödülleri - 2000 yılının televizyon en iyi kadın tv yıldızı ödülü

2001 - Altın Kelebek - 2000 yılının en iyi kadın oyuncusu ödülü

2001 - Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Onur Üyeliği,

2002 - MGD En İyi Kadın Oyuncu,

2002 - Altın Kelebek En İyi Tv Oyuncusu,

2004 - Kral Tv Video Müzik Ödülleri - En iyi arabesk - fantazi kadın şarkıcı,

2005 - Kadir Has Üniversitesi - En has albüm: Uçacaksın

2005 - 2004 Yılının en iyi tüketicisi ödülü

2005 - 6.Tüketiciyle Dost Altın Kalite Zirvesi 2004 yılının en iyi sanatçısı ödülü

2005 - Fatih Üniversitesi 2004 Yılının En Aktif Kadın Sanatçısı Ödülü

2005 - Müyap en çok satan albüm ödülü (600 binlik satış ile uçacaksın albümü).

2006 - Altın Nota Müzik Ödülleri 2005 yılının en iyi Pop-Fantezi Kadın Sanatçısı ödülü

2006 - Kadir Has Üniversitesi - En has albüm: 9 1 Fıkır Fıkır

2006 - Jetix Ödül Töreni - En iyi kadın şarkıcı

2008 - En İyi Kadın Sanatçı

2008 - En İyi Şarkı (Sürpriz)

2009 - En Çok Satan Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - En Çok İndirilen Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - En Has Albüm (Aşk Hiç Bitmez)

2009 - Yilin Yorumcusu

2009 - AB Kalite Onur Ödülü

2009 - En İyi Pop-Fantezi Kadın Şarkıcı

2009 - Yılın Klibi (Yalnızlık)

2010 - En İyi Düet (Oğuzhan Koç - Giden Günlerim Oldu)

2010 - Yılın Şarkısı (Giden Günlerim Oldu)

2010 - En İyi Pop Kadın Şarkıcı

2010 - En İyi Düet (Oğuzhan Koç - Giden Günlerim Oldu)

2010 - En İyi Albüm

2010 - Yılın Sosyal Girişimcilik Projesi Ödülü

2010 - En Çok İndirilen Şarkı (Giden Günlerim Oldu)

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En Has Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2011 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

2012 - En Çok İndirilen Şarkı (Şıkır Şıkır)

2013 - Yılın Sanatçısı

2013 - Yılın En Başarılı Sosyal Medya Kullanıcısı

2013 - Vakıf Özel Ödülü

2013 - En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi



Albümleri :

1997 - Merhaba

1999 - Kör Aşık

2002 - Sade ve Sadece

2004 - Uçacaksın

2005 - Gülben Ergen Live in İstanbul

2005 - 9 1 Fıkır Fıkır

2006 - Gülben Ergen

2008 - Aşk Hiç Bitmez

2009 - Uzun Yol Şarkıları

2011- Şıkır Şıkır

2011 - Hayat Bi Gün

2012 - Durdurun Dünyayı

2013 - Düşman Olmaz Benden

2013 – Sen



Filmleri :

1988 - Biz Ayrılamayız

1988 - Deniz Yıldızı

1989 - Av

1990 - Hanımın Çiftliği

1991 - Kanun Savaşçıları

1992 - İşgal Altında



1994-1995 - İki Kız Kardeş

1997 - Fırat



1998-2001 - Marziye

1998-2001 - Gümbür Gümbür Gülbence (talk show, sunucu )

2001-2003 - Dadı

2002-2003 - Hürrem Sultan

2006 - Gönül

2008 - Gülben Ergen'le Sürpriz (talk show, sunucu )

2009 - Popstar Alaturka (yarışma, juri )

2011-2012 - Gülben (Gündüz programı, sunucu)

2012 - Benzemez Kimse Sana (Yarışma )

2013 - Bir Milyon Kimin? (yarışma, juri

2013 - Gülben (Gündüz programı, sunucu)