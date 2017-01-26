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Gülben Ergen ne yapmaya çalýþýyor?

Günaydýn yazarý Bülent Cankurt bugünkü yazýsýnda Gülben Ergen'le ilgili çok önemli iddialara yer verdi.

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Üç ay önce 1.5 milyon lira yatýrdýðý Dadý Mutfak isimli lokantayý, Arda Turan ve ortaðý Cemal Sarýhan'a devretmeye çalýþtýðý konuþulan Gülben Ergen'in þimdi de yazlýðýný ve kýþlýðýný de satýyor.
 
Ýþte Bülent Cankurt'un 'Gülben Ergen ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý yazýsý;
 
Lokantasýndan sonra evlerini de satýþa çýkardý!
 
Geçen ay televizyoncu Erhan Çelik ile olan iki yýllýk evliliðini noktalayan Gülben Ergen'in özel hayatýndan sonra iþ hayatýnda da çalkalanmalar var! Kulislerde; Gülben Ergen'in üç ay önce 1.5 milyon lira yatýrdýðý Dadý Mutfak isimli lokantayý, Arda Turan ve ortaðý Cemal Sarýhan'a devretmeye çalýþtýðý konuþuluyordu. Ergen'in ticareti beceremediði için yemek iþinden çýkmaya çalýþtýðýný düþünmüþtüm. Ancak Gülben Ergen'in sadece lokantasýný deðil, evlerini de satýþa çýkardýðýný öðrendim.
 
YAZLIÐINI-KIÞLIÐINI SATIYOR
 
Gülben Ergen, Bodrum Gündoðan'da satýn aldýðý Royal Residence Sitesi'ndeki villasýný 1 milyon 400 bin liraya, Ýstanbul Niþantaþý'ndaki dairesini de 900 bin liraya satmasý için emlakçýsýna talimat vermiþ. Ergen, gayrimenkullerinin bir an önce satýlmasý için emlakçýsýnýn çalýþmasýyla yetinmeyip eþe dosta da haber salmýþ. Bu arada Etiler'de ofis olarak kullandýðý, Çocuklar Gülsün Diye ve 'Dadý'nýn iþlerini yürüttüðü daireyi de boþaltmýþ. Bu dairesini de aylýk 8 bin liradan kiraya çýkarmýþ. Gülben Ergen ya nakite sýkýþtý, ya da baþka planlarý var; yakýnda anlarýz...

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