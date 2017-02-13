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Gülben Ergen'i çıldırtan yorum!

Gülben Ergen, Instagram hesabından kendisine sataşan fake hesaba yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

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Gülben Ergen, Instagram'da kendisine sataşan bir fake hesabın ekran alıntısını alıp Instagram hesabından paylaştı.
 
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
 
Ergen paylaşımına eklediği notla kendisine sataşan fake hesabın sahibine adeta ateş püskürdü.
 
İşte Ergen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma eklediği not: ''Hiç üşenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açıp, zehir akıtan, boş gezenin boş kalfası, kimliksiz zavallılara iyi geceler olsun.''

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