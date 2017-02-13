Gülben Ergen'i çıldırtan yorum!

iPhone 8’in kablosuz şarj teknolojisi beklendiği gibi çalışmayabilir

iPhone 8‘in kablosuz şarj teknolojisiyle geleceği uzun bir süredir biliniyordu ve şimdi de bu teknolojinin nasıl kullanılacağıyla ilgili bazı bilgiler gün ışığına çıktı. Cihazın kutu içeriğiyle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler, kablosuz şarj teknolojisini sabırsızlıkla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.