'Güldürmek bizim vatani görevimiz'

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolünü paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filminin galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum sinemalarında gerçekleştirildi. Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği filmin galası büyük ilgi gördü. Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylara işaret eden Murat Cemcir “Çok enteresan bir süreçten geçiyor bu coğrafya. Bunu vatani görev gibi görüyoruz. Herkes nasıl kendi işini daha iyi yapmak isterse, biz de kalabalık bir ekip olarak hiçbir masraftan kaçınmadık. Güldürebildiğimiz kadar çok güldürmek istedik. Düğün Dernek’ten daha komik oldu” açıklamasında bulundu.

YARIN VİZYONDA

Ahmet Kural, yaşanılan kötü günlerden bir nebze sıyrılabilmek adına bu yapıma imza attıklarını belirterek “Biz çekerken çok güldük ve eğlendik. Ülkemizin ve insanlarımızın yaşadığı bu kötü günlerde bir nebze olsun onları güldürebilmek, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için sanatın iyileştirici tarafını tekrar gösterebilmek için bu filmi yaptık.” diye konuştu. Yarın sinemaseverlerle buluşacak olan filmde Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever de rol aldı.