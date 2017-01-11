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Gülşen ‘Azur’ bebeğe kavuştu

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile Haziran ayında nikah masasına oturan Gülşen, dün sabah anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren popçu, oğluna ‘Azur Benan’ ismini verdi.

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Şarkıcı Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin ‘Azur Benan’ adını verdiği oğulları dün sabah Fulya Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsim konusunda uzun süre kararsızlık yaşayan çift bebeklerine ‘Azur Benan’ ismini verdi. Doğum sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Çolakoğlu “Gülşen de oğlum da çok sağlıklı. Aslan gibi bir erkek dünyaya geldi. Tosun gibi maşallah. Umarım vatana millete hayırlı bir evlat olur” dedi. Çocuğun ismini kimin koyduğuna da açıklık getiren Çolakoğlu, “Azur’un anlamı Mavi, Benan ise Arapça’da parmakla gösterilen örnek kişi anlamına geliyor. Benan’ı anne Azur’u ben arzu ettim” diye konuştu. 

DEMET ALTIN TAKTI

Hastane ziyaretine ilk olarak Demet Akalın’ın geldiğini ifade eden ünlü müzisyen, “Demet de bizim kadar heyecanlıydı. Kendi çocuğu olmuş gibi sevindi. Sağ olsun fil konseptli bir hastane odası tasarlayıp 5’i 1 yerde taktı. Zaten oğlum anne karnındayken hep Demet’in şarkılarıyla büyümüştü.” dedi. Çolakoğlu, Tarkan’ın da telefon açtığını ve tebrik ettiğini söyledi.

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