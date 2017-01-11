Gülşen'in oğlu doğdu
Ünlü şarkıcı Gülşen, bu sabah oğlunu dünyaya getirdi.
360 TV ekranlarında yayınlanan Aklınızda Kalmasın programında son dakika bilgisi olarak sunucu Elif Güvendik, ünlü şarkıcı Gülşen'in doğum yaptığını duyurdu.
360 TV ekranlarında yayınlanan Aklınızda Kalmasın programında son dakika bilgisi olarak sunucu Elif Güvendik, ünlü şarkıcı Gülşen'in doğum yaptığını duyurdu.
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