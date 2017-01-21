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Anne setinde kedi krizi! Yönetmen iptal etti

Cansu Dere'nin karavandan kaçıp kaybolan kedisi, sette zor anlar yaşanmasına neden oldu. Ekibiyle tartışan oyuncu, bir anda kedisini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, Gonca Vuslateri ve minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın paylaştıkları 'Anne'nin setinde kedi krizi yaşandığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Göktürk'te yapılan çekimlerde Dere'nin karavandaki kedisi kaçınca oyuncu, prodüksiyon ekibiyle tartışmaya başladı. Herkesin aramaya başladığı kedi bir türlü bulunamadı.
 
Bunun üzerine yönetmen Merve Girgin Aytekin, bu şartlarda çalışamayacaklarını görünce çekimi iptal etti. Ardından orada bulunan herkes Dere'nin kedisini aramaya başladı. Kediden ümit kesilince, set malzemelerini araçlara yükleyen ekip Göktürk'ten ayrıldı. Oyuncu ise yardımcısıyla birlikte aramaya devam ederken, bir anda sevimli dostunu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

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