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Haber duyulunca Fransa’da kulüpler boşaldı

İstanbul'da bir eğlence kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı sonrası Pascal Nouma yaşadığı olayı Twitter sayfasından aktardı.

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Olay sırasında Fransa’nın Cannes kentinde bir gece kulübünde bulunduğunu anlatan Nouma “Reina’da yaşananların haberi gelince bütün kulüp boşaldı” dedi. Nouma twitter’da  şunları yazdı: Reina’da yaşanan acı olay sonrası üzüntüm sonsuz. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Yılbaşında ailemle birlikte Fransa’daydım. Terör ne kadar İstanbul’u vurdu denilse de, aslında o gece bütün dünyayı vurdu. 

Olayın olduğu saatlerde Cannes’da bir gece kulübünde eğleniyorduk, ne zamanki Reina’da yaşananların haberi bize geldi. İnsanlar korkudan evlerine döndü. Etrafıma baktığımda sadece iki kişi kalmıştık. Söylemek istediğim şey şu, bu alçak katiller sadece İstanbul’u değil hepimizi vurdu, amaç dünyaya korku salmak, bu günler daha çok birlik beraberlik zamanı...

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