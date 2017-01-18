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Hadise Uludağ'daki konserini iptal etti çünkü...

Uludağ'da düzenlenen White Fest'te sahne alacak olan Hadise, seyircilerle buluşmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu yazdı ve seyircilerden özür diledi ancak işin aslının böyle olmadığı söyleniyor.

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Hadise’nin son anda "Hastayım" diyerek konsere katılmamasının sebebi seyircilerle arasında mesafe olmasını istemesi. Sahne ve seyircilerin arasında belirli bir mesafe olmasını isteyen ve bu talebini organizatörlere ileten Hadise, bu istekleri gerçekleşmeyince sahne almasına bir gün kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda  bulundu ve sahneye çıkmayacağını söyledi.

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