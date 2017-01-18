Hadise Uludağ'daki konserini iptal etti çünkü... Uludağ'da düzenlenen White Fest'te sahne alacak olan Hadise, seyircilerle buluşmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu yazdı ve seyircilerden özür diledi ancak işin aslının böyle olmadığı söyleniyor.