Hadise iki saatte para bastı!
Yılbaşı gecesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle buluşan Hadise, adeta para bastı...
Hadise, yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Hadise sahnede kaldığı 2 saat için 500 Bin TL aldı. Seksi elbisesiyle 30 bin kişiye konser veren Hadise'nin kıyafetiyle izleyenleri şaşırtmıştı. Hadise'nin konseriyle stat da açıldı.
Fotoğraf: Primetime
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