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Hadise iki saatte para bastı!

Yılbaşı gecesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sevenleriyle buluşan Hadise, adeta para bastı...

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Hadise, yılbaşı geccesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Hadise sahnede kaldığı 2 saat için 500 Bin TL aldı.  Seksi elbisesiyle 30 bin kişiye konser veren Hadise'nin kıyafetiyle izleyenleri şaşırtmıştı. Hadise'nin konseriyle stat da açıldı. 
 
Fotoğraf: Primetime

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