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Hakan Altun: Dualar çok işe yaradı

'Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye' programına konuk olan Hakan Altun, yıllar önce geçirdiği beyin ameliyatı sonra yaşadığı değişimi anlattı.

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Geçirdiği beyin kanaması sonrası çok ciddi bir ameliyat geçiren Hakan Altun, "Hastalıklarda moral çok önemlidir. Moraliniz iyiyse kolay kolay grip bile olmasınız. Beyin ameliyatı geçirdim. Hastane girişinde adıma açılmış anı defteri vardı. Öyle yazılar vardı ki... Doktorum bile 'Bu hastanede yıllardan beri çalışırım. Çok ünlü insanları da tedavi ettim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm' dedi. Dualar çok işe yaradı. Hastalıklardaki en büyük devalardan biri duadır. Beni o durumumda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Milliyet

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