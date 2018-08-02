Hakan Çalhanoğlu kimdir nereli eşi Sinem Çalhanoğlu kim kaç yaşında Hakan ve Sinem Çalhanoğlu boşanma kararı

Hakan Çalhanoğlu kimdir nereli eşi Sinem Çalhanoğlu kim kaç yaşında soruların yanıtları sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklama ile garaştırılan konular arasında. Hakan ve Sinem Çalhanoğlu boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Hakan Çalhanoğlu’na eşinden de yanıt gecikmedi. Almanya doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı. İşte Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu hakkında merak edilenler...



2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı.



2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.



HAMBURG SV



14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.









BAYER 04 LEVERKUSEN



Hakan Çalhanoğlu' nun Şampiyonlar Ligi maçında süre aldığı bir zaman 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı.



MİLLÎ TAKIM KARİYERİ



Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.



Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.



Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu.









ÖZEL HAYATI



Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile 2017 Nisan ayında hayatını birleştirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.