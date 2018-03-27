Kimdir bu Hakan Peker nereli neden sahneden ayrıldı Hakan Peker kaç yaşında işte yaptığı son açıklama

Hakan Peker kimdir son dakika sahneyi neden terk etti? Hakan Peker nereli kaç yaşında neler söyledi? sorusuna yanıt aranıyor. TRT canlı yayınında şoke eden çıkış! TRT Müzik kanalında "Engelsiz Sahne" isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etti. Programdan sonra Instagram'da bir paylaşım yapan Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti. Peker, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınladı. İşte Hakan Peker hayatı kariyeri ve canlı yayındaki yaptığı davranış sonrası savunma açıklaması...



TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı.



Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu.



Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünde oldukça sinirlendi.



Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi terk etti.







YENİ KONSERİ NEREDE?



Ünlü Sanatçı Hakan Peker, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 5 Nisan Perşembe günü yeni albümünden şarkıları seslendireceği bir konser verecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali 1-2-3 Nisan tarihlerinde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşecek. Üç gün sürecek festival pazar 19.00’da, pazartesi ve salı günleri ise 20.00’de başlayacak. Pop müziğinin önemli isimlerinden Hakan Peker, yeni albümünden şarkıları ilk kez sevenlerine sunacağı konseriyle, 5 Nisan Perşembe saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. Caz müziğinin genç isimlerinden Sanat Deliorman ile Nail Yavuzoğlu şefliğindeki CRR Caz Orkestrası’nın bir araya geleceği program, 6 Nisan Cuma akşamı İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleşecek.



Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarını kendilerine özgü bir coşkuyla yorumlayan “Barcelona Gipsy Balkan Orkestra", 8 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.



HAKAN PEKER: SÜPER BİR GECEYDİ



Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.



HAKAN PEKER'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Hakan Peker yaşananlarla ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere cevap verdi.



Peker'in Instagram hesabından yayınladığı metin şöyle:



"Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.



O an uzun uzadıya bunu yayında anlatmak yerine “Reji yanlış yerleri çekiyorsun burayı çekeceksin” dedim. Bunu söyledikten sonra şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin (Metin Özülkü)’e bıraktım. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok.



Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Programa onlar için katıldım. Konuyu farklı yerlere çekip negatif algı yaratmak isteyenlere dip not: Açıkhava konserlerimde engelli arkadaşlarıma en önde yer ayırarak ağırladım. Ayrıca bugüne kadar da sayısız etkinliklerine davetli olarak katıldım. Bunları da bugüne kadar ne yayınlattım ne de dile getirdim. Böyle de yapmaya devam edeceğim.



Sosyal medyada beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; Benim ne kadar mütevazi olduğumu hatta mütevazi olduğumu bana söyleyenler de sevenlerimdir. Ayrıca sürekli ekranda olma kaygısı hiç taşımadım. Katıldığım programlarım vardır benim. Reklam kokan hareketlere hiç işim olmadığını da tüm Türkiye bilir.



‘Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey’ diyerek herkes dile getirir bunu. Sonuç olarak yaptığınız yorumları sanatçıların da insan olduklarını gözardı etmeden saygı çerçevesinde yaparsanız sevinirim. Bu konuya dair ilk ve son açıklamadır. Saygılarımla."









HAKAN PEKER KİMDİR?



Hem ses hem dans konusunda başarısını kanıtlamış olan sanatçı son günlerde yaptırdığı estetik ameliyatı ile gündeme gelmeye başladı.



Doğum Tarihi: 5 Şubat 1961

Nereli: İstanbul

Burcu: Kova

Kilosu: 67

Boyu: 1.74



Hakan Peker 5 Şubat 1961 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Sabahat Peker ve babasının adı Hüseyin Peker'dir. Zafer Peker adında bir abisi, Funda ve Ebru adında iki kız kardeşi vardır. Hakan Peker 1.74 boylarında 67 kilo ve hala genç görünümünü korumaktadır. Kahverengi gözleri ve kumral teniyle yıllara meydan okumaktadır. Çocukluk yıllarından bu yana dans tutkunudur ve gençlik yıllarında discolara çok gitmiştir. Daha sonra Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak çalışmalara başlamıştır. 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik tahtına oturdu.



Hakan Peker 1989 yılında ilk albümü piyasaya sürülmüştür. Albümün ismi albümde yer alan Bir Efsane adlı şarkıdır ve bu şarkı çıkış şarkısı olmuştur. 1990 yılında Camdan Cama adlı albümü çıkarmıştır. Bu albüm ile istediği başarıyı elde etmiştir. Bu başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kurmuştur. Daha birçok albüm çıkararak müzik hayatını sürdürmektedir. Peker'in ilk yaptığı evlilikten Burak Peker isimli bir oğlu olmuştur. Oğlu evlenmiş 16 Kasım 2015' de kendi ismini taşıyan bir erkek torunu olmuştur. 1986 yılında ikinci evliliğini yapmış ve 1990' da ayrılmıştır. Üçüncü evliliğini ise menajeri Arzu Öztoprak'la yapmıştır. Ayrıca Hakan Peker bir dönem POPSAV başkanlığını yapmıştır.