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Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı isim ortaya çıktı

Hakan Sabancı, Hakan Sabancı çapkınlıkta sınırları aştı... Geçtiğimiz Ekim ayında çocukluk arkadaşı Aslışah Alkoçlar ile yollarını ayıran genç playboyun Kasım ayından beri İngiltere’de tanıştığı 23 yaşındaki güzel Margo Cooper ile flört ettiği ortaya çıktı.

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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini Ekim ayında bitirdikten sonra Zehra Kavas adlı bir kızla kaçamak yapan Sabancı'nın bu olaydan kısa bir süre sonra da Didem Soydan'la yakınlaştığı öne sürüldü.
 
 
ADI HADİSE İLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI
25 yaşındaki çapkın işadamının en çok konuşulan kaçamağı ise geçtiğimiz günlerde Hadise'yle oldu. Herkes Sabancı'nın kendisinden 7 yaş büyük şarkıcıyla birlikte olup olmadığını merak ederken genç işadamının aslında yabancı bir güzelle yakınlaştığı ortaya çıktı.
 
 
Margo Cooper
 
 
HADİSE'YE KÖTÜ HABER
Hakan Sabancı'nın instagram'da da takipleştiği Top Model of the World 2016 birincisi Margo Cooper ile bir süredir samimiyeti ilerlettiği öğrenildi. 23 yaşındaki Bulgar güzel, Sabancı'yla geçen ay İngiltere'de tanıştı. Margo Cooper'la Hakan Sabancı, birkaç hafta önce genç işadamının Beşiktaş maçı için gittiği Ukrayna'da da bir araya geldi. Bulgar güzel ile yeni tatil planları yapan Hakan Sabancı'nın ortaya çıkan çapkınlığı üzerine ise gözler genç işadamıyla güzel bir beraberlik hayali kuran Hadise'ye çevrildi. Takvim

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