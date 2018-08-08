Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında nereli son dakika Hakkı Bulut sağlık durumu nasıl

Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında aslen nereli son dakika Hakkı Bulut sağlık durumu nasıl? Hakkı Bulut aslen nerelidir? Arabeskin babası olan Hakkı Bulut biyografisi ve hakkında merak edilenleri haberimizde! Hakkı Bulut'un sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldı Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi.. Bulut'un sağlık durumu ve biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Onur Akay, Hakkı Bulut’la ilgili bir paylaşımda bulundu. Bulut'un sevenlerinden dua isteyen Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş” dedi.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Haberi sanatçının kızı Emel Bulut, Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından duyurdu.

"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."

ONUR AKAY DA YAZDI

Onur Akay da Hakkı Bulut'un durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.”

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945'te Tunceli'de dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

Hakkı Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.