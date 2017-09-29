Hale Soygazi kimdir, evli mi? Seda Sayan canlı yayında Hale Soygazi iddiası

Seda Sayan'ın programındaki şok idda ile ilgili flaş gelişme! Seda Sayan ve partneri Uğur Aslan'ın Show Tv'de yayınlanan "artık susma" adlı programında ortaya inanılmaz bir idda ortaya atıldı. Hafta başında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına katılan 1974 doğumlu Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yaşayan Murat Şar, Yeşilçam yldızı olduğunu iddia ettiği annesini arıyordu. İddialara göre Murat, Alibeyköy'de dünyaya geliyor. Türk sinemasının dev isimlerinden bir iolan annesi ve yanındakiler, bu bebeğin göbek bağını kesmeyin ölsün diyor. Doğumu evde yaptıran ebe ise, ben bu bebeğe aile buldum ölmesin diyerek, Murat'ın bir günlükken evlatlık verilmesini sağlıyor.





AÇIKLARSAM YER YERİNDEN OYNAR



Bu iddalar için telefonla canlı yayına bağlanan "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak'tan oldukça dikkat çeken açıklamalar geldi. Edremit Kaz dağları'nda yaşadığını söyleyen Mehmet Yüzüak, Murat'ın iddiasının tamamen gerçeğini yansıttığını belirterek. "Ben araştırdım. Şok olacak Türkiye. Bu isim hem manken, hem fotomodel, hem Türkiye güzeli. Bana söylenen isim Yeşilçam'ın çok dev ismi. Açıklarsam yer yerinden oynar. ifadelerini kullandı.





USTA İSİMLERİ ZAN ALTINDA BIRAKTI!



Daha sonra Mehmet Yüzüak, konu ile ilgili araştırma yaptığını söylerek stüdyoya geldi ve iki gündür canlı yayına katıldı. Yüzüak " O ünlü ismi telefonla aradım ve bu konuyu sorduğumda bir daha beni arasan seni mahkemeye veririm diyerek yüzüme kapattı ve ayrıca instagram'dan da engeledi. dedi. uhaf iddianın muhatabı kılınan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Hale Soygazi ve Filiz Akın’ın menajeri ve basın danışmanı Bircan Sılan ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Üç gündür biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Gerçekleri yansıtmayan bu konuşmalarda Türk sinemasının saygıdeğer hanımefendileri zan altında bırakılıyor. Bu kabul edilemez” dedi. Sılan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Program yetkililerini net bir bir ifadeyle uyardık. Bu yayında konuyla ilgisi olmayan sanatçılarımızın isimleri bir reyting aracı olarak kullanılmaya ve istismar edilmeye devam ederse derhal hukuki işlem başlatacağımızı ifade ettik.”



İLK TEPKİ NEBAHAT ÇEHRE'DEN



Dayanaksız iddialarla ilgili ilk tepkiyi Nebahat Çehre gösterdi. Programın yapımcısını menajeri ve basın danışmanı Selçuk Kaya aracılığıyla uyaran Çehre, “Derhal bu saçmalığa son verin ve ismimi böyle bir konunun içine dahil etmekten vazgeçin. Yoksa mahkemeye gideceğim” çağrısında bulundu.



HALE SOYGAZİ ÇILDIRDI!



Bir diğer ünlü isim Hale Soygazi’nin de tepkisi çok sert oldu. Soygazi, Instagram hesabından, “Yorumlarınızı kapatın diyen takipçilerimin tavsiyelerini dinliyorum ve en ufak bir ilgimin olmadığı bir konuyla ilgili hasta ruhlu insanların tacizine son veriyorum.







HALE SOYGAZİ KİMDİR?



Türk sinemasının önemli aktrislerinden biri olan Hale Soygazi, oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol almıştır. Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nce iki kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Genelliklegüçlü ve ayakları üstünde duran kadın rollerini canlandırmıştır. Vurun Kahpeye, Maden, Bir Yudum Sevgi, Kadının Adı Yok, Usta Beni Öldürsene ve Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri isimli filmleriyle hafızalara kazınmıştır.



Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi‘nde öğrenim gördü. Fransız Filolojisi bölümünde eğitim almak için üniversiteye kaydoldu. Ancak henüz ikinci sınıftayken okulu bırakıp mankenlik kursuna katılmak için İsviçre‘ye gitti.



Türkiye‘ye döndükten sonra manken ve fotomodel olarak çalışmaya başladı. 1973 yılında Saklambaç Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması‘na katılarak birinci oldu. Daha sonra Avrupa Güzeli seçildi.



İlk filmi Natuk Baytan‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, başrollerini Kadir İnanır‘la paylaştığı Ölüme Koşanlar isimli yapımdı. Ardından Mahkum, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu ve Vurun Kahpeye isimli filmlerde rol aldı.



1978 yılında Yavuz Özkan‘ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan‘ın da bulunduğu Maden isimli filmde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.



Soygazi bir dönem müzikle de yakından ilgilendi. Fakat bu süreç uzun ömürlü olmadı. 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Atıf Yılmaz‘ın yönetmenliğini yaptığı ''Bir Yudum Sevgi'' adlı film Hale Soygazi'ye ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.



Bu filmi Bir Yudum Cennet ve Kadının Adı Yok adlı yapımlar izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Barış Pirhasan‘ın yaptığı Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.



Soygazi, tiyatroyla da yakından ilgilendi. 2001 yılında ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004‘deki 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Şener Şen‘le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü‘nün sahibi oldu. Daha sonra Sil Baştan isimli dizide Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin‘le kamera karşına geçti. 2011 yılında Kuzey Güney adlı dizi filmde rol almaya başladı.



Evlilikleri:



1.evliliği: 1976 yılında Ahmet Özhan ile evlendi, 1985 yılında boşandı.



2.evliliği: Yönetmen Barış Pirhasan’la uzun süreli bir ilişki yaşadı.



3.evliliği: 2006 yılında Türkiye’nin önemli filologlarından Murat Belge ile evlendi.



Filmleri



2007 - Geçerken Uğradım (Kısa Film)



2006 - Ayın Yıldızı



1997 - Bir Umut



1996 - Usta Beni Öldürsene



1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey



1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri



1990 - Bekle Dedim Gölgeye



1989 - Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal



1989 - Cahide



1987 - Kadının Adı Yok (Işık)



1985 - Bir Avuç Cennet (Emine)



1984 - Bir Yudum Sevgi (Aygül)



1978 - Maden



1977 - Kördüğüm



1977 - Sevgili Dayım



1976 - Süt Kardeşler (Bihter)



1975 - Nereden Çıktı Bu Velet



1975 - Adamını Bul



1975 - Gece Kuşu Zehra



1975 - Bak Yeşil Yeşil (Neşe)



1975 - Küçük Bey (Hülya)



1974 - Mirasyediler



1974 - Kanlı Deniz (Meryem)



1974 - Unutma Beni



1974 - Ceza Alev



1974 - Unutama Beni



1974 - Gariban



1973 - Aşk Mahkumu



1973 - Kabadayının Sonu



1973 - Ölüme Koşanlar



1973 - Şüphe



1973 - Tatlım



1973 - Aşkımla Oynama



1973 - Bataklık Bülbülü



1973 - Arap Abdo



1973 - Vurun Kahpeye (Aliye)



1973 - Oh Olsun



1973 - Sevilmek İstiyorum (Hale)



1973 - Bir demet menekşe (Nesrin)



1973 - Çocuğumu İstiyorum (Selma)



1972 - Mahkum



1972 - Bir Garip Yolcu



1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Ayşe)



1972 - İtham Ediyorum (Selma)



1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Angela-Zeynep)



Dizileri



2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün



2011-2013 - Kuzey Güney



2004 - Sil Baştan



2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?



2008 - Arka Sokaklar (Konuk Oyuncu)



Tiyatro



2001 - Küçük Prens - Yazar, Antoine Saint Exupery - Tiyatro Diyez



2003 - Özel Bir Gün - Ettore Scola - Tiyatro Diyez