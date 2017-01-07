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Haluk Levent'ten şaşırtan tweet

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Twitter'da kendini eleştirdi.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Haluk Levent, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor. Daha önce kaybolan montu için tweet atan Levent, montunu ve pasaportunu bulana 300 TL, işsize iş imkanı ve dilediği zaman telefonda sınırsız özel konser vereceğini söylemişti. Bu kez de ünlü sanatçı Twitter hesabından kendini eleştirdi. 
 
"Sabahtan beri kendimi albümlerimi dinliyorum... Şunu farkettim. Bazı şarkılarda gereksiz bağırıyorum. Bu da verilmek istenen duyguyu öldürüyor" mesajını paylaştı. Bazı takipçileri ise, "Haklıyken haksız duruma düşüyorsun abi" yorumlarını yaptı

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