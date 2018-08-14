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Hande Ataizi kimdir kaç yaşında 4 Kadın Zamanı sunucusu Hande Ataizi nerelidir

Hande Ataizi kimdir kaç yaşında merak ediliyor. 4 Kadın Zamanı sunucusu Hande Ataizi nerelidir? Magazin gündeminin çok konuşulan ismi Hande Ataizi biyografisi haberimizde yer alıyor. Türk oyuncu ve sunucu Hande Ataizi 4 Kadın Zamanı sunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Ayşe Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da Bursa'lı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Hande Ataizi'nin öz babası Mehmet Ali Ataizi bir mimar, annesi Nermin Çelen ise Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde profesördür. Hande Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Üç yaşından beri Hande’nin üvey babası olan Hadi Çelen, Bursa’da inşaat mühendisidir. Üvey babasından olan Sinan adında kardeşi vardır. Güzel ve başarılı isim denilince akla ilk gelen Hande Ataizi hayat hikayesi haberimizde yer alıyor.

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Hande Ataizi kimdir kaç yaşında 4 Kadın Zamanı sunucusu Hande Ataizi nerelidir? Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile olan altı yıllık evliliğini yaklaşık dört ay önce bitiren Hande Ataizi ekranlara hızlı dönüş yaptı. Ayşe Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da Bursa'lı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Hande Ataizi'nin öz babası Mehmet Ali Ataizi bir mimar, annesi Nermin Çelen ise Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde profesördür. Hande Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Üç yaşından beri Hande’nin üvey babası olan Hadi Çelen, Bursa’da inşaat mühendisidir. Üvey babasından olan Sinan adında kardeşi vardır. Sinemaya 1996 yılında oynadığı “Mum Kokulu Kadınlar” filmiyle başlamış olup ünlenmiştir. Bu filmdeki rolüyle ‘Altın Portakal' almıştır.

 

 

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

 

Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa), Türk oyuncu ve sunucu.

 

Yaşamı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

Filmografi

Yıl    Başlık    Rolü    Notlar

1996    Mum Kokulu Kadınlar    Belkıs   

1999    Kahpe Bizans    Mağdure Bacı   

2000    Melekler Evi    Arzuhan Öztürk   

2007    Çılgın Dersane    Coğrafya öğretmeni Yıldız   

 

Televizyon

1993    Yaz Evi    Gülçiçek   

1995    Sahte Dünyalar    Handan Karadağ   

1996    Kaldırım Çiçeği    Ayla   

1997    Hande ile Açık Açık    Kendisi    Sunucu

1998    Ruhsar    Ruhsar    Dizi / Başrol Böyle mi Olacaktı    Gül Tanrıyar   

1999    Yüzleşme    Nurgül/İnci    Dizi / Başrol    Hande Ataizi Şov    Kendisi    Sunucu

2001    İki Kere Kiki    Kendisi    Sunucu, Cem Davran ile.

2002    Anne Babamla Evlensene    Sema    Vaka-i Zaptiye    Bihter    Bayanlar Baylar    Şahane   

2003    Estağfurullah Yokuşu    Gazel   

2004    Melekler Adası    Zinnur/Şerbet/Alev   

2005    Hande Ataizi ile En Çekici    Kendisi    Sunucu

2006    Sev Kardeşim    Yüksel Atak    Bunu Yayında Söyle    Kendisi    Sunucu, Cem Davran ile.Showtime    Kendisi   Jüri

2007    Buzda DansKara Duvak    Süreyya/Handan   

2008    Ece    Ece    Eşimle Başım Dertte    Kendisi    Sunucu, Şafak Sezer ile

2009    Yaş 15    Kendisi    Sunucu

2010    Karışık Aile    Kendisi    Sunucu

2011    Dest-i İzdivaç    Kendisi    Sunucu İzdivaç

2012    Benzemez Kimse Sana    Kendisi    Jüri

2013    Altındağlı        Dizi / Başrol

2015    En Sevdiğim 3 Şarkı    Kendisi    Program / Juri

2015    Hayat Mucizelere Gebe    Süheyla    Dizi / Başrol

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