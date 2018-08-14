Hande Ataizi kimdir kaç yaşında 4 Kadın Zamanı sunucusu Hande Ataizi nerelidir? Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile olan altı yıllık evliliğini yaklaşık dört ay önce bitiren Hande Ataizi ekranlara hızlı dönüş yaptı. Ayşe Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da Bursa'lı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Hande Ataizi'nin öz babası Mehmet Ali Ataizi bir mimar, annesi Nermin Çelen ise Uludağ Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde profesördür. Hande Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Üç yaşından beri Hande’nin üvey babası olan Hadi Çelen, Bursa’da inşaat mühendisidir. Üvey babasından olan Sinan adında kardeşi vardır. Sinemaya 1996 yılında oynadığı “Mum Kokulu Kadınlar” filmiyle başlamış olup ünlenmiştir. Bu filmdeki rolüyle ‘Altın Portakal' almıştır.

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa), Türk oyuncu ve sunucu.

Yaşamı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

Filmografi

Yıl Başlık Rolü Notlar

1996 Mum Kokulu Kadınlar Belkıs

1999 Kahpe Bizans Mağdure Bacı

2000 Melekler Evi Arzuhan Öztürk

2007 Çılgın Dersane Coğrafya öğretmeni Yıldız

Televizyon

1993 Yaz Evi Gülçiçek

1995 Sahte Dünyalar Handan Karadağ

1996 Kaldırım Çiçeği Ayla

1997 Hande ile Açık Açık Kendisi Sunucu

1998 Ruhsar Ruhsar Dizi / Başrol Böyle mi Olacaktı Gül Tanrıyar

1999 Yüzleşme Nurgül/İnci Dizi / Başrol Hande Ataizi Şov Kendisi Sunucu

2001 İki Kere Kiki Kendisi Sunucu, Cem Davran ile.

2002 Anne Babamla Evlensene Sema Vaka-i Zaptiye Bihter Bayanlar Baylar Şahane

2003 Estağfurullah Yokuşu Gazel

2004 Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

2005 Hande Ataizi ile En Çekici Kendisi Sunucu

2006 Sev Kardeşim Yüksel Atak Bunu Yayında Söyle Kendisi Sunucu, Cem Davran ile.Showtime Kendisi Jüri

2007 Buzda DansKara Duvak Süreyya/Handan

2008 Ece Ece Eşimle Başım Dertte Kendisi Sunucu, Şafak Sezer ile

2009 Yaş 15 Kendisi Sunucu

2010 Karışık Aile Kendisi Sunucu

2011 Dest-i İzdivaç Kendisi Sunucu İzdivaç

2012 Benzemez Kimse Sana Kendisi Jüri

2013 Altındağlı Dizi / Başrol

2015 En Sevdiğim 3 Şarkı Kendisi Program / Juri

2015 Hayat Mucizelere Gebe Süheyla Dizi / Başrol