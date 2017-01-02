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Hangimiz Sevmedik'te Selen Soyder'in yerine kim geldi?

Hangimiz Sevmedik dizisi kadrosundan olaylı bir şekilde çıkartılan Selen Soyder’in yerine gelen isim belli oldu.

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TRT 1’de ekrana gelen Hangimiz Sevmedik’ten geçtiğimiz günlerde sette yaşanan kavga sonrası çıkarılan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu.
 
Başrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Şakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem Baş, Barış Başar ve Selma Kutluğ’un paylaştığı yapıma Sezgi Sena Akay katıldı.
 
Dizide Itır karakterini bundan sonra 2012 Miss Turkey güzeli seçilen ve son olarak ‘Acı Aşk’ta rol alan Sezgi Sena Akay canlandıracak.
 
 
Yapımcılığını BSK Yapım’ın üstlendiği Hangimiz Sevmedik, yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00’de TRT 1’de!

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