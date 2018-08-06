Hasan Cemal kimdir kaç yaşında nereli İlber Ortaylı Hasan Cemal için yaptığı gaf nedir Hasan Cemal hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk oldu. Programın bir bölümünde İlber Ortaylı gaf yaptı. Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun (P24) kurucusu ve başkanı olan ünlü gazeteci Hasan Cemal’le ilgili az bilinenleri, eserlerini, özel yaşamından kısa bir kesiti ve kariyerindeki önemli tarihleri haberimizde bulabilirsiniz. Hasan Cemal 1944 yılında İstanbul’da doğmuştur Gazeteci ve yazardır. Hasan Cemal, anneanne tarafından Gürcü, dedesi Kabardey Çerkeslerinden, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir. İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa’nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. İşte Hasan Cemal ile ilgili merak edilenler...

"APTALIN BİRİ HERİF YA"



Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı ile diyaloğa giren Ortaylı, programın halareklam arasında olduğunu düşündü.



İlber Ortaylı, tam bu sırada Hasan Cemal için “O artık bıkıyordur benden, yaka silkiyordur. Aptalın biri herif ya!” ifadelerini kullandı.



"BU KONUŞTUĞUMUZ DİNLENDİ Mİ?"



Fatih Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da Ortaylı toparlayamadı. Ortaylı, daha sonra “Bu konuştuğumuz dinlendi mi şimdi” diye sorarak gülerek toparlamaya çalıştı.

HASAN CEMAL KİMDİR?



Hasan Cemal, anneanne tarafından Gürcü, dedesi Kabardey Çerkeslerinden, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir.



İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.



Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara’da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1979 senesinde Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. 1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı. Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü’nü kazandı. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986’da Sedat Simavi Ödülü’nü kazanarak yılın gazetesi seçildi. 2013 yılında yazdığı yazılarından dolayı Milliyet gazetesindeki işine son verildi.



Hasan Cemal 2013’ten beri T24'te düzenli siyasi yazılarını sürdürmektedir. Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun (P24) kurucusu ve başkanıdır.



Hasan Cemal ilk evliliğini Necla Aksoy, ikinci evliliğini ise Ayşe Sözeri ile yaptı. İki evliliğinde toplam iki çocuk babasıdır.