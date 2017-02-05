Hayalimdeki konser
Gökhan Tepe sanat hayatının 20. yılını Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserle kutladı. Tepe, “Bugünleri hep hayal ediyordum. Benim için çok anlamlı bir gün” dedi.
- Magazin servisi
Müzik hayatını 8 albüm ve 2 single çalışmasıyla taçlandırarak 20 yılı geride bırakan Gökhan Tepe’yi önceki akşamki konserinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Gece de sürpriz şekilde sahneye çıkan Demet Akalın, eşi Okan Kurt’la konsere katıldı. Gökhan Tepe’ye sürpriz yapan Akalın “Gökhan ve ben muhteşemiz. Gece kaç olursa olsun ilk güzel şarkılarını bana dinletirler. Başarılarının devamını diliyorum” diyerek birlikte şarkı dolu bir geceye imza attılar.
PARASINI ÖDEDİM
Her defasında Hülya Avşar’a albüm yapmak istediğini belirten Demet Akalın “ Hülya’ya sürpriz yapmak için gittim parasını da verip beste aldım. Ona okutacaktım ama istemiyor. O televizyon ve şov kadını olduğu için oraya ağırlık vermek istiyor, şarkı bana kaldı” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.