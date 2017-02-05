Hayalimdeki konser 

Müzik hayatını 8 albüm ve 2 single çalışmasıyla taçlandırarak 20 yılı geride bırakan Gökhan Tepe’yi önceki akşamki konserinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Gece de sürpriz şekilde sahneye çıkan Demet Akalın, eşi Okan Kurt’la konsere katıldı. Gökhan Tepe’ye sürpriz yapan Akalın “Gökhan ve ben muhteşemiz. Gece kaç olursa olsun ilk güzel şarkılarını bana dinletirler. Başarılarının devamını diliyorum” diyerek birlikte şarkı dolu bir geceye imza attılar.

PARASINI ÖDEDİM

Her defasında Hülya Avşar’a albüm yapmak istediğini belirten Demet Akalın “ Hülya’ya sürpriz yapmak için gittim parasını da verip beste aldım. Ona okutacaktım ama istemiyor. O televizyon ve şov kadını olduğu için oraya ağırlık vermek istiyor, şarkı bana kaldı” dedi.