Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Hayalimdeki konser 

Gökhan Tepe sanat hayatının 20. yılını Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserle kutladı. Tepe, “Bugünleri hep hayal ediyordum. Benim için çok anlamlı bir gün” dedi.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Müzik hayatını 8 albüm ve 2 single çalışmasıyla taçlandırarak 20 yılı geride bırakan Gökhan Tepe’yi önceki akşamki konserinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Gece de sürpriz şekilde sahneye çıkan Demet Akalın, eşi Okan Kurt’la konsere katıldı. Gökhan Tepe’ye sürpriz yapan Akalın “Gökhan ve ben muhteşemiz. Gece kaç olursa olsun ilk güzel şarkılarını bana dinletirler. Başarılarının devamını diliyorum” diyerek birlikte şarkı dolu bir geceye  imza attılar. 

PARASINI ÖDEDİM  

Her defasında Hülya Avşar’a albüm yapmak istediğini belirten Demet Akalın “ Hülya’ya sürpriz yapmak için gittim parasını da verip beste aldım. Ona okutacaktım ama istemiyor. O televizyon ve şov kadını olduğu için oraya ağırlık vermek istiyor, şarkı bana kaldı” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Çığ bir köyü yuttu! Şu ana 51 cansız beden çıkartıldı

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA