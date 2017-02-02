Nilüfer: Hayatımda kimse yok
Pop müziğin sevilen ismi Nilüfer, ALEM Dergisi’nin bu haftaki kapağına konuk oldu.
- Magazin servisi
‘Yeniden Yeni Yine’ albümünde klasikleşen pop şarkılarını yorumlayan Nilüfer, “Yalnızlığı mı seviyorsunuz?” sorusuna “Birkaç senedir hayatımda hiçkimse yok. Hayatımda kızım var, müziğim, şarkılarım ve kedilerim var. Hatta 11 kedim, iki köpeğim var. Zaten bunlar hayatımı yeterince dolduruyor. Büyük konuşmayayım ama hayatımı böyle devam ettirmeyi düşünüyorum.” diye cevap verdi.
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