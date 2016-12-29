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George Michael'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu

Kalp yetmezliğinden dolayı pazar günü 53 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael'ın mirasını kime bırakacağı belli oldu.

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İngiliz gazeteleri Daily Mail ve Daily Mirror'ın haberlerine göre; ünlü şarkıcının 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 433 milyon TL) mirasının büyük kısmı vaftiz çocuklarına gidecek. Haberlere göre; söz konusu servetten bir dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls'ün üyesi olan Geri Haliwell'in kızı Bluebell, İngiliz aktör Martin Kemp'in çocukları Roman ve Harley ile George Michael'in kuzeni Andros'un iki çocuğu eşit faydalanacak. Ünlü şarkıcının mirasından iki kız kardeşi ile sevgilisi de pay alacak. 
 

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