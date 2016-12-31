Hazar Ergüçlü oyunculuğa ara verdi
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Anatatürk Havalimanı'nda görüntülendi.
Rol aldığı “Yüksek Sosyete” dizisi final yapan Hazar Ergüçlü, yeni yılı ailesiyle karşılamak üzere Lefkoşa’ya gitti. Bir süre oyunculuğa ara vereceğini söyleyen oyuncu, “Yazın yurtdışına gidip oyunculuk eğitimi alacağım” dedi.
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