Hayrettin kimdir kaç yaşında Kalk Gidelim'in Ercan'ı Hayrettin nereli soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisi 28 Temmuz’da yeni bölümleriyle TRT1 ekranlarında ikinci sezona başlayacak. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde bir de sürpriz var. Geçmişte yaptığı şakalar, TV şovları ve YouTube videoları ile adından sıklıkla söz ettiren ünlü komedyen Hayrettin'de Kalk Gidelim'in yeni sezon kadrosunda yer alıyor. Ünlü komedyen Hayrettin, 'Kalk Gidelim' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide 'Ercan' karakterine hayat verecek olan Hayrettin'in kim olduğu ve kariyeri de diziseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Hayrettin ile ilgili merak edilenler



HAYRETTİN KİMDİR?



1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayrettin'in tam adı, Hayrettin Onur Karaoğuz'dur. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başlayan Hayrettin, lise eğitimini Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak üniversite eğitimine adım attı.



Üniversite yıllarında tiyatro kulübü ile tiyatro faaliyetlerine katılan ünlü komedyen, 2004-2009 yılllarında Dario Fo'nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandırdı. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı "Kral Übü" oyunu ile çeşitli ödüller aldı. Hayrettin Karaoğuz bu oyunda "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis'in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" oyununda "Öküz" karakteri ile devam etmiştir.









Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturan Hayrettin o dönem çektiği komik videolar ile sosyal medyada ses getirmeye başladı. Çağan Irmak'ın filmi olan 'Issız Adam'a karşı "Kızsız Adam" videosu medyada büyük beğeni topladı ve ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı.



Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Gelecekten Bir Gün" adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Hayrettin, 2011 yılında Star TV’de 2 sezon izleyiciyle buluşan "Hayrettin" adlı komedi programını hazırlayıp sundu. 2013 yılında Atv'nin ramazan için hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı "Harry" ile ekrana gelmiş ve çeşitli markaların reklam filmlerinde oynamıştır.



2013 yılının Eylül ayında hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek adına ABD'ye giden Hayrettin, burada İngiliz asıllı Youtuber Sam Pepper ile çeşitli videolar çekmiştir. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönen komedyen, kariyeri boyunca çok sayıda gösteri ve söyleşi yapmış, ses getiren ve beğeni toplayan sosyal medya videolarına imza atmıştır.



2017 yılında yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Vezir Parmağı' filminde de rol alan Hayrettin son olarak, TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Kalk Gidelim' ile dizi sektörüne adım atmıştır.