Helin Avşar boşandı
Helin Avşar, bir ay önce katıldığı bir etkinlikte “İkimiz de evliliğimizi nasıl kurtarırız diye düşünüyoruz” dediği eşi Serhan Bora’dan dün boşandı.
- Magazin servisi
Avşar, geçen şubat ayında aile arasında sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdiği, Türk öğrencilere yurtdışında eğitim danışmanlığı veren Bora’yla İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmada evliliğini bitirdi. İkinci duruşmada anlaşarak yollarını ayıran çift, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.