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Helin Avşar boşandı

Helin Avşar, bir ay önce katıldığı bir etkinlikte “İkimiz de evliliğimizi nasıl kurtarırız diye düşünüyoruz” dediği eşi Serhan Bora’dan dün boşandı.

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Avşar, geçen şubat ayında aile arasında sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdiği, Türk öğrencilere yurtdışında eğitim danışmanlığı veren Bora’yla İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmada evliliğini bitirdi. İkinci duruşmada anlaşarak yollarını ayıran çift, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. 

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