Hepimiz başarılıyız

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunlarından olan Düzyatan, tiyatro oyununda rol alan arkadaşlarının da aynı okuldan olduğunu belirterek “Hepimiz başarılıydık. Bütün o dönemdekiler buluşuyoruz. Hepimizin ayrı bir başarısı var. Güzel bir proje ve bu akşam göreceğiz.” dedi.