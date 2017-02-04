Hepimiz başarılıyız
TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam ‘Kaplan Sarılması’ adlı tiyatro oyununu izledi.
- Magazin servisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunlarından olan Düzyatan, tiyatro oyununda rol alan arkadaşlarının da aynı okuldan olduğunu belirterek “Hepimiz başarılıydık. Bütün o dönemdekiler buluşuyoruz. Hepimizin ayrı bir başarısı var. Güzel bir proje ve bu akşam göreceğiz.” dedi.
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