Hülya Avşar o dizinin başrolünü kime kaptırdı?

Aşk ve Gurur dizisinde başrol oynayacağı açıklanan, ardından da yapımcıya 6 şart sunduğu iddia edilen Hülya Avşar olayıyla ilgili flaş gelişme...

O başrolü Hülya Avşar oynamayacak!..

Avşar Kızı'nın oynayacağı iddia edilen başrolü Laçin Ceylan oynayacak...

Dizinin diğer başrollerinde Mert Fırat ve Damla Sönmez var...

Aşk ve Gurur'daki karışıklığı ve olanları Milliyet yazarı Sina Koloğlu yazdı...

İşte o yazı:

NEDEN FIRTINA KOPTU?

Birden “Hülya Avşar yapımcıyla anlaşamadı altı şart sundu” diye haberler gündeme geldi. Yapımcı Avşar’la telefonda konuşmuş, ortada senaryo yokken bir “Oynar mısınız?” diye sormuş. Sanatçı, “Yoğunum” demiş, olay kapanmış. Sonra birden yukarıdaki haber ortaya çıkmış.

Güzel bir pazarlama metodu mu yoksa? Söz konusu dizi, ‘Aşk ve Gurur’.

O başroldeki isim Laçin Ceylan olmuş. Diğer rollerde Mert Fırat, Damla Sönmez, Alper Saldıran, Levent Ülgen ve Ahmet Rıfat Şungar var. Çekimlere başlandı.