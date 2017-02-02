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Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı itirafı!

Hülya Avşar'ın yeni programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak. Yayın tarihi henüz belli olmayan programın tanıtımı yayınlandı

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, “Bir Hülya Avşar Sohbeti” programı ile geri dönüyor. Hülya Avşar, her hafta ağırlayacağı konuklarına en çok merak edilen soruları sormaya hazırlanıyor. Güzel sanatçı, her hafta ünlü bir ismi ağırlayacak. 
 
HÜLYA AVŞAR'DAN ACUN'A PATRONUM OLDUĞUN ZAMAN SANA GICIK OLDUM!
 
“Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin ilk programının konuğu; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı’nın “Sen Sosyetiksin” sözü tartışma çıkardı. Acun Ilıcalı’nın “sen sosyetiksin, bilmezsin” sözüne sinirlenen  Hülya Avşar, bir kanalı satın alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı hakkında “Sen benim patronum olduğun zaman sana gıcık oldum” itirafında da bulundu.

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