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Hülya Avşar'dan Tarkan'a zeytin dalı

Hülya Şov ile ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, davalık olduğu Tarkan'a zeytin dalı uzattı.

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Hülya Avşar, önceki Akşam Tarabya Kıyı Balık'ta kardeşi Leyla Avşar'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Limon Film'in 'Aşk ve Gurur' dizisi için kendisine teklif götürdüğü Hülya Avşar'in iş yoğunluğu nedeniyle teklifi kabul etmediğini açıklanmıştı. Avşar bu konuyla ilgili olarak, "Limon yapımı çok beğeniyorum fakat benim kendi filmimle ilgili çok ayak bağı olacaktı. Bu sene dizi yapmayayım dedim" dedi. Haziran ayında sohbet programıyla ekranlara dönecek olan Hülya Avşar, 5 yıl önce Kral TV gecesine ödül almaya gitmeyen Tarkan'a "Bir metrelik adam. Onu boğacağım" demişti ve bunun üzerine küsmüşlerdi. Avşar, Tarkan'ı programına konuk alıp almak istememesi şeklindeki soruya ise "Bilmem, neden olmasın" diye cevap verdi.
 
Kızı Zehra'nın bir süre daha burada olacağını söyleyen Avşar, "Buraya gelmek için can atıyor. Özlüyor burayı. O kadar güzel bir memleketimiz var ki. Her şeyin yoluna girmesi için her gece dua ediyor" dedi. Avşar son olarak "Kızınız yurtta kalıyor. Ev almayı düşünüyor musunuz?" diye soran muhabire gülerek "Sana bir kafa çakarım görürsün" diyerek espri yaptı.

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