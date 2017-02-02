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Harun Kolçak: Hülya çok vefasız çıktı

Uzun bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden Harun Kolçak, önceki akşam Beyoğlu Jolly Joker’de sevenleriyle buluştu.

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“Hastanedeki tedavi sürecinizde Hülya Avşar size çok destek oldu. Bu yönde haberler çıktı, doğru mu” sorusuna Kolçak “Hiç haberim yok. Hülya Avşar’ın vefasını görmedim ama Işın Karaca hep yanımdaydı bana hep şarkılar okumuş ben yoğun bakımda komadayken. Bir buçuk ay komada kaldım hiçbir şey hatırlamıyorum. Işın gelip bana şarkı söylüyormuş. Hülya ile ilgili bir şey söylenmedi bana ne ziyaretime geldiğine dair ne de aradığına dair bir şey söylenmedi, duymadım” diye cevap verdi. 

 

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