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İbrahim Bey’den kız almak zor !

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, sevgilisi Levent Dörter ile Zorlu Center'da görüntülendi.

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Geçtiğimiz günlerde Çıtak'a evlenme teklifi eden Dörter, "Evet evlenme teklifi ettim. Ama bakalım İbrahim Bey’den kız almak kolay değil. Her şeyin hayırlısı" derken Dilan Çıtak, lafa girdi. Ünlü isim, "Böyle benim gibi birinin kahrını çeken bir adam bulmuşum, evleneceğim tabii" şeklinde konuştu. 

 

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