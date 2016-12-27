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'İçerde' dizisinde bir ayrılık daha!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral'ın rol aldığı 'İçerde' zirvedeki yerini koruyor. 'Leyla' karakteri son bölümde vurulunca, Şenay Gürler de diziye veda etti.

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Show TV'de 15'inci bölümü ile ekranlara gelen 'İçerde' dizisi, 26 Aralık Pazartesi reyting sıralamasında, AB’de 13,30 izlenme oranı (rating) ve 29,71 izlenme payı, ABC1 20+'da 12,38 izlenme oranı ve 26,01 izlenme payı, Total’de ise 10,41 izlenme oranı ve 22,78 izlenme payı ile birinciliği elde etti.
 
Ay Yapım imzası taşıyan 'İçerde' için Twitter'da #iyimiyiz etiketi ile 28 bin 807 tweet atıldı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı fenomen dizi, Türkiye gündeminde 12 saat, dünyada ise 7 saat 55 dakika boyunca yer aldı.
 
 
ŞENAY GÜRLER DİZİDEN AYRILDI
Coşkun, Celal'i bitirecek bir koz getirmesi halinde Mert'e ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün ilk sahnesinde vurulan 'Leyla' rolüne hayat veren başarılı oyuncu  Şenay Gürler de diziye veda etti. 

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